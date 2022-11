Onana, Mondiale già finito? Non è ancora detta l’ultima parola. Lato portiere…

Ha fatto molto rumore l'esclusione di André Onana dalla sfida contro la Serbia. Una decisione presa dal c.t. del Camerun per motivi disciplinari. "Le prime indiscrezioni sull’esclusione di Onana parlavano di non meglio specificati motivi disciplinari - tesi avallata poi anche dalla federazione camerunense, che però non è scesa nel dettaglio", sottolinea Tuttosport. "Nel corso delle ore si erano poi diffuse le voci più disparate: da quella secondo cui l’estremo difensore avesse apertamente criticato le scelte di formazione di Song, in particolare la titolarità di Nicolas Nkoulou in difesa, a quella di imprecisati problemi con i compagni di squadra. Problematiche, lato portiere, definite prive di fondamento: la questione riguarda i puri dettami tattici".