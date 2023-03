Onana: “Niente scuse, siamo l’Inter e vogliamo passare ai quarti”

Prima di Porto-Inter, match valido per gli ottavi di finale di ritorno di Champions League, il portiere André Onana ha parlato così a Mediaset

Prima di Porto-Inter, match valido per gli ottavi di finale di ritorno di Champions League, il portiere André Onana ha parlato così a Mediaset: “Partita troppo importante per noi, siamo preparati bene, sono concentrato. Se facciamo bene, oggi vinciamo. Ambiente infuocato? La cosa importante siamo noi, siamo qui per lavorare bene, la gara è complicata, dobbiamo dimostrare di essere meglio di loro.