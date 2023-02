Inter, con Onana scelta azzeccata. E si allunga la sua striscia di imbattibilità

Terminato il rodaggio alle spalle di Handanovic, Onana si è preso definitivamente una maglia da titolare con l'Inter. Prestazioni in crescendo e una striscia di imbattibilità che assume valori importanti, come sottolinea il Corriere dello Sport: "L'ultimo a batterlo è stato David Okereke un mese fa, nella sfida esterna contro la Cremonese, poi sono arrivati i clean sheet nelle coppe contro Atalanta e Porto e in campionato contro Milan e Sampdoria, portando a 439' l'imbattibilità. Nel mezzo ovviamente la stoccata subita da Lovric nella sfida contro l'Udinese, dove però in porta c'era Handanovic. Fin qui nel 2023 Onana vanta un ruolino record per il nostro campionato con 7 partite su 11 senza aver subito gol, non dimenticando che il suo ingresso sul palcoscenico della Serie A è arrivato solo a inizio ottobre, dopo il rodaggio in Champions nell'alternanza con lo stesso Handanovic. Ritrovata la confidenza con il campo e familiarizzato con i compagni a gara in corso, il portiere africano ha scalzato definitivamente lo sloveno e adesso può rappresentare la nuova soluzione di lungo periodo, per blindare la porta e raccogliere l'eredità dell'ex capitano".