Onana-Song, la ricostruzione dello scontro. Eto’o infuriato, Inter in attesa

Continua a far rumore la questione riguardante il portiere nerazzurro e il suo futuro mondiale con il Camerun

Fabio Alampi

Continua a far rumore il caso Onana: il portiere dell'Inter non è sceso in campo in occasione dell'ultima partita del Camerun, e non è ancora chiaro se il suo Mondiale sia già finito. La Gazzetta dello Sport ha provato a ricostruire l'intera vicenda: "André Onana dice che non ha fatto niente, che non sa perché l'hanno sospeso dalla nazionale, però quando nella tarda serata di ieri abbiamo incontrato il suo presidente federale, Samuel Eto'o, in un corridoio dell'hotel Banyan Tree, la sua faccia era un poema. E le parole sono state pesantissime. Eto'o era letteralmente infuriato col portiere della sua nazionale. Non ci ha detto perché, però la postura del presidente non lasciava adito a interpretazioni di sorta. In questo convulso weekend nel ritiro del Camerun è successo qualcosa di grave, il Leone Onana viene accusato di essere diventato Indomabile.

[...] In Camerun dicono che Onana ha criticato un compagno, l'ex torinista Nkoulou, in maniera pubblica, nella chat di whatsapp della squadra. Secondo questa ricostruzione l'interista preferirebbe che giocassero altri difensori, più giovani e soprattutto tatticamente più abili, gente capace di tener su la squadra, di stare alta e di non far collassare la difesa a tre metri dalla sua linea di porta. Onana smentisce categoricamente. Però qualcosa è successo, perché domenica sera Song chiama a sé Devis Epassy, secondo portiere della nazionale, e gli dice che con la Serbia giocherà lui. Onana non viene avvisato. Dorme tranquillo (o quasi) ma ieri mattina il risveglio è brusco. Song lo convoca subito dopo la colazione, gli dice che non giocherà e che resterà in albergo. Onana chiede spiegazioni e il ct lo rimanda al suo superiore: Eto'o. Che è un grande amico di Song e un secondo padre per Andre, cresciuto calcisticamente alla Fondazione Eto'o in Camerun, e da li portato direttamente alla Masía, la cantera blaugrana".

"Onana va a parlare con Eto'o e questi gli esprime tutto il proprio disappunto per il suo comportamento. E gli dice che è fuori. Non solo: c'è una prenotazione fatta a suo nome su un aereo della sera con direzione Yaounde. Viene fatto preparare un comunicato nel quale si annuncia la cacciata di Onana dal ritiro. Ma il testo, mandato a Eto'o per l'approvazione definitiva, non è mai tornato al redattore con il necessario imprimatur presidenziale. Onana è sorpreso, incredulo, deluso. Non si aspettava una reazione del genere, la considera esagerata, spropositata. Non capisce perché non si possa cercare di ricomporre la frattura invece di creare un caso che diventa rapidamente mondiale. Onana preoccupato guarda i compagni andar via senza di lui.

[...] L'aereo per il Camerun sembra più lontano, anche se da Milano all'Inter iniziano ad aspettarlo. L'idea è quella che il portiere possa rientrare alla base molto prima del previsto. Quando la squadra torna in hotel Onana spera, e aspetta la convocazione di Eto'o. Che però non arriva. L'apertura del c.t. si scontra con la chiusura del presidente. E alle 22 per Andre c’è una sorpresa negativa: un comunicato della Fecafoot, la federazione camerunese, che ratifica la sua sospensione, pur definendola temporanea. Nella sua camera Onana aspetta il suo destino. Che a questo punto ritiene segnato. Nella sua testa tantissimi pensieri: su ciò che ha detto e che forse poteva risparmiarsi, ma anche sul comportamento del suo presidente, l'uomo che ha cambiato in meglio la sua vita. E che ha deciso di privarlo del suo sogno Mondiale".