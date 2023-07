Repubblica – Onana ha l’accordo con lo United. Red Devils pronti a sfondare muro 50 mln

Dopo aver rifiutato la prima offerta ufficiale dello United, l'Inter attende un rilancio del club di Manchester per il portiere nerazzurro

Dopo aver rifiutato la prima offerta ufficiale dello United, l'Inter attende un rilancio del club di Manchester per Onana . Oggi potrebbe arrivare una nuova proposta del club inglese per cercare di raggiungere un accordo con l'Inter.

Secondo quanto riporta Repubblica "L’Inter ha rifiutato la prima offerta – 47 milioni tra parte fissa e bonus - presentata dal Manchester United per Andrè Onana. I Red Devils sono pronti al rilancio e a sfondare il muro dei 50 milioni. L’Inter parte da 60 milioni, ma la dirigenza nerazzurra potrebbe anche andare incontro alla volontà del Manchester e del calciatore, che ha già raggiunto l’accordo economico per volare in Premier League".