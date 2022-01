VIDEO / Inter, Onana male con il Camerun: esce a vuoto e causa il gol del Burkina Faso

Immagini che di certo non piaceranno ai tifosi dell'Inter... Ecco le immagini dell'errore di Onana durante la partita di Coppa d'Africa

Immagini che di certo non piaceranno ai tifosi dell'Inter... Durante il match di Coppa d'Africa tra Camerun e Burkina Faso, André Onana, portiere nerazzurro a partire dalla prossima stagione, si è reso protagonista di una giocata non proprio spettacolare. Sugli sviluppi di un cross avversario, infatti, l'attuale estremo difensore dell'Ajax è uscito a vuoto, propiziando il gol del Burkina Faso. Non proprio un gran biglietto da visita. Ecco le immagini: