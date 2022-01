Onofri: “Questa Inter piace a tutti. Inzaghi sullo stesso livello di Gasperini”

A TMW Radio, Claudio Onofri ha elogiato Simone Inzaghi per il lavoro fin qui svolto sulla panchina dell'Inter. Ecco le sue dichiarazioni

"L'Inter è una squadra che piace a tutti. Recupera palloni alti e prende meno gol. C'è stato un bel passo in avanti, anche in Inzaghi, che ritenevo da sempre un ottimo allenatore ma non con connotati così moderni come vedo ora a Milano".