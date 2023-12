Open Var, Juve-Inter: “Darmian-Chiesa, normale corpo a corpo. Gol di Lautaro regolare”

Nel corso di Super Tele i dialoghi tra l'arbitro Marco Guida, il VAR Irrati con Meraviglia AVAR: nel mirino il contatto Darmian-Chiesa su gol di Lautaro.

Dalla sala VAR viene pronunciato un “Visto!” di Irrati dopo il contatto. Poi il check dopo il gol:

"Questo passaggio è ok. Questo passaggio di Barella. Non ho bandierine. Vai, andiamo avanti. In mezzo è tutto regolare. Il passaggio (di Thuram a Lautaro, ndr) è dietro la linea della palla”.

"Marco, Massi. Gol corretto puoi riprendere il gioco" sentenzia Irrati.

Gervasoni in studio aggiunge:

“Irrati, che posso dire senza ombra di smentita sia il miglior VAR al mondo, vede in alto l’immagine a destra. Non c’è nessun colpo sul viso a Chiesa. È un corpo a corpo come ce ne sono tanti Valuta la non punibilità come ha fatto Guida quindi procede con il silent check”.

