Il commento del Ministro per lo Sport e i Giovani alla notizia che la finalissima del 2027 non si giocherà più al Meazza

Dopo mesi di attesa per una decisione che sembrava naturale perché il Meazza era l'unico stadio candidato, il Comitato Esecutivo della Uefa ha ufficializzato la scelta di revocare a Milano l'organizzazione della finale di Champions League prevista nel 2027. La decisione è stata presa a causa dei dubbi sul futuro dello stadio di San Siro ancora al centro del dibattito in città.

In serata è arrivato in merito anche il commento del Ministro per lo Sport e i Giovani Andrea Abodi. «La decisione Uefa per la finale di Champions 2027 era già annunciata anche perché è immaginabile che, dopo l'inaugurazione dei Giochi Olimpici del 2026, lo stadio di San Siro possa essere sottoposto a una significativa ristrutturazione. D'altro canto, pur nella competizione tra città e stadi attraverso la quale verranno selezionate le sedi italiane, Milano è un punto fermo per Euro 32», ha sottolineato.