Inter, con Bastoni out tre opzioni per Conte. Ranocchia davanti a tutti

Il difensore già titolare con il Bologna dovrebbe essere ancora al centro della difesa nella gara di mercoledì col Sassuolo

Qualche problema per Conte in vista del recupero di mercoledì con il Sassuolo. Oltre a Brozovic non ci sarà anche Bastoni; il difensore era in diffida ed è stato ammonito nella gara col Bologna. Il tecnico ragiona sul possibile assetto difensivo, anche perché il sostituto naturale Kolarov non ha ancora recuperato del tutto dall'affaticamento:

"Possibile dunque il reinserimento in formazione di De Vrij, rientrato dopo la positività al Covid, ma questa volta sul centro-sinistra con Ranocchia confermato al centro del terzetto difensivo. Le alternative sono rappresentate dal jolly difensivo Darmian e da D'Ambrosio, quest'ultimo però ancora alle prese con gli strascichi lasciati dal Covid. Conte non vuole assolutamente perdere solidità, in un reparto che si è dimostrato fondamentale nella serie di 9 vittorie consecutive inanellate in campionato: soltanto 3 le reti subite in questo arco di partite, alle quali si possono aggiungere anche lo 0-0 contro l'Udinese (ultimo stop prima della striscia vincente) e la vittoria per 2-0 contro la Juventus del turno precedente", si legge su Sky Sport.