Ordine: “Calhanoglu? Dal Milan mi fecero arrivare questa considerazione su di lui”

Il giornalista svela le cifre dell'operazione Calhanoglu-Inter e cosa pensava il club rossonero della sua partenza

Marco Astori

Nel corso del suo editoriale per MilanNews, Franco Ordine, giornalista, ha detto la sua sull'operazione Calhanoglu-Inter, svelando anche un retroscena in casa Milan: "Secondo una serie di news, mai smentite, l’accordo con l’Inter (agevolato dal sì di Simone Inzaghi chè in precedenza, allorquando fu proposto ad Antonio Conte, la risposta fu “non interessa”) è avvenuto alle seguenti condizioni economiche. 5 milioni netti per 3 anni più 1 milione di bonus all’entrata e 3,5 milioni al suo agente Stipic.

Il Milan gliene aveva offerti 4 netti (il tetto imposto da Elliott) per 4 anni che voleva dire un totale di 16 milioni netti, 32 per il bilancio rossonero, non proprio un piatto di lenticchie. Personalmente non ho mai considerato il turco un top player, le esibizioni all’europeo hanno confermato il mio giudizio.

Se il Milan è rimasto ad aspettare i suoi comodi è stato solo per tentare di soddisfare le richieste di Pioli che stravedeva per lui. In tempi non sospetti, dai vialetti di Milanello mi arrivarono considerazioni di questo tipo: “Se Calhanoglu lascia non ci stracceremo le vesti, c’è di meglio a prezzi competitivi”. Vedremo se sono stati buoni profeti".