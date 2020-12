Intervenuto a Tutti Convocati il giornalista Franco Ordine ha parlato del tecnico dell’Inter Conte e del suo operato con la squadra nerazzurra:

“Conte, ne riconosco i difetti e gli errori come comunicatore, però vi posso garantire che io penso sia un grande allenatore e la sua carriera parla per me. Nella casella ad ora Champions voto 2, Campionato 6,5, nella Coppa Italia senza voto”