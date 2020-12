Biasin: “Conte sa che l’Inter deve vincere lo scudetto. Altre due chiare richieste dal club”

La vittoria contro il Cagliari ha portato una boccata d’ossigeno in casa Inter. Il piano per questa stagione, con le coppe ormai salutate in anticipo, è ben chiaro a tutte le componenti. Ne ha parlato anche Fabrizio Biasin nel suo editoriale per TMW: “L’Inter torna a vincere dopo una settimana decisamente pesante. La vittoria con il Cagliari non è quella del “uh, che bello, possiamo dimenticarci tutto”, anche perché 423434 trai i miei e i tuoi amici ci hanno fatto la simpaticissima battuta dei nerazzurri che nell’urna di Champions hanno pescato la Divano Kiev. Le matte risate. No, non si può pensare che i tre punti di Cagliari cambino l’atmosfera, ma da quelli si deve ripartire. L’Inter deve vincere lo scudetto, lo sa Conte, lo pretendono i dirigenti. Gli stessi che hanno chiesto al tecnico di utilizzare maggiormente uno come Eriksen: domenica lo ha fatto, vedremo domani con il Napoli. Ecco, Conte. L’altro giorno ha dimostrato di non essere così “intransigente”, anche solo per aver scelto in corso di gara il 4-3-1-2 che ha ribaltato il match. Lo rivedremo? Possibile, ma difficilmente dall’inizio. Per il resto si chiede al tecnico qualche sorriso in più: non servirà a dimenticare il flop europeo, ma può aiutare l’ambiente a ricompattarsi molto più della consueta “ricerca del nemico” di turno. Ecco, quella sembra francamente inutile, al momento”.