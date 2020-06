Ordine su Conte: “Per lui è pronto il patibolo calcistico alzato dai social, la rosa dell’Inter…”

Lungo editoriale di Franco Ordine sulle colonne de Il Giornale. Il giornalista difende così Antonio Conte dalle critiche:

“È già pronto il patibolo calcistico per Antonio Conte. L’hanno alzato i social, spietati dopo il 3 a 3 col Sassuolo, con l’approvazione di quella parte del mondo interista da sempre mal fidato nei confronti di chi ha origini juventine (e Marcello Lippi ne fu, a suo tempo, una vittima esemplare). Le colpe attribuite al tecnico pugliese sono le seguenti: aver fallito la finale di coppa Italia al culmine di una sfida dominata sul Napoli che ha avuto nel portiere Ospina un decisivo protagonista e durante la quale sono stati molti gli errori di mira dei suoi; aver commesso lo stesso peccato contro il Sassuolo, protagonisti Gagliardini e Candreva. A ben vedere, più che responsabilità della panchina neroazzurra, questi due episodi hanno certificato la mancanza dell’istinto da killer di una squadra che ha altri difetti strutturali (a centrocampo) e limiti d’esperienza documentati dal curriculum di alcuni nuovi arrivati, uno dei quali, Sensi, è stato vittima di ripetuti accidenti muscolari”.

CENTROCAMPO – “Lui [Sensi, ndr] e Barella dovevano alternarsi nel ruolo di assaltatori e garantire quella cifra di gol indispensabile per restare in zona Juventus. È lecito censurare il lavoro di Conte nel merito di alcune sue scelte e di qualche risultato insoddisfacente, non certo puntando sul suo carattere allergico all’auto-critica (è il limite ma anche la sua forza) e a coltivare amicizie con i media. Giudichiamolo per la valorizzazione di Lautaro ignorato da Spalletti, la scoperta di Bastoni, il lancio, recentissimo, del diciottenne Agoumè, non per le interviste esclusive negate. Per esempio la mancata qualificazione in Champions è un deficit da mettergli in conto, non invece il ricorso al turn-over realizzato col Sassuolo perché è il contrario del rilievo che gli fu recapitato con la Juve quando puntò sul record in campionato invece che sulla finale di Europa League. Giocando ogni tre giorni, se non porti tutto il gruppo allo stesso livello di condizione fisica, ti puoi trovare con mezza panchina col serbatoio vuoto. Ancora: aver smarrito nel 2020 la solidità difensiva mostrata nel semestre 2019 è un rilievo da mettergli nel conto, non sicuramente la reazione scomposta di Skriniar che è costata tre turni di squalifica. Anche per questo sta per arrivare Hakimi”.