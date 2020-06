Ordine: “Conte è andato all in, è tutto un altro Lautaro. Lukaku aveva kg di troppo e…”

Intervenuto a Tutti Convocati, il giornalista Franco Ordine ha parlato del momento dell’Inter di Conte e dell’inserimento di Eriksen nei meccanisimi nerazzurri:

“Tutti hanno criticato l’Inter dopo Napoli, ma nessuno ha avuto la brillante idea di mettere da parte il risultato. Il lavoro che ha fatto Conte in queste settimane è quello di considerare l’asso nella manica Eriksen e di inserirlo in formazione L’unica cosa che manca all’appello è la mira di Lukaku, perché è stato già un altro Lautaro. È arrivato un po’ appesantito Lukaku, quando è tornato aveva qualche kg in più. Lautaro mi è piaciuto, quel tacco lo fa solo un brasiliano. Giocando ogni tre giorni c’è bisogno di Lautaro e di Sanchez. Il cambio di registro di Conte mi ha colpito: quando dice prima della Samp che ha sensazioni positive questo è l’effetto di una persona che ha capito di poter fare qualcosa in più. Ha puntato sul cambio di modulo più offensivo, ha deciso di andare all in”.