"C’ erano molte sedie vuote ieri nella conferenza di Gravina, numero uno del calcio, e per questo responsabile del disastro azzurro di Berlino. Non è l’unico. Mancavano i presidenti delle due leghe. Balata, presiede la B, qualche giorno fa ha eretto barriere fragili per scongiurare l’arrivo delle seconde squadre di A nel suo torneo prendendo spunto dalla presenza delle 3 under 23 di Juve, Milan e Atalanta in Lega-pro. Ignora che è l’unico mezzo per far crescere i talenti delle squadre primavera il cui salto in A sarebbe impossibile. Prova a difendere i club di B che hanno 300 spettatori a partita. Casini, Lega A, ha appena chiesto di liberalizzare il tesseramento degli extra-comunitari e ha fatto marcia indietro nel reclamare la riduzione degli organici (da 20 a 18 squadre) reclamata dai 4 big (Juve, Inter, Milan e Roma). L’altro obiettivo è quello di ottenere la stessa autonomia raggiunta dalla Premier senza chiedersi come mai la nazionale inglese è da tempo assente dal tabellone dei successi mondiali. È la conferma del loro egoismo miope coniugato con la voglia di mandare a casa Gravina.