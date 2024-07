Sommer: “L’Italia non è in crisi, è una grande squadra. Credo invece che…”

A due giorni dalla sfida che ha visto l'Italia uscire malamente dagli Europei, Yann Sommer è tornato sulla grande gara svolta dalla sua Svizzera all'Olimpiastadio. "C’è la felicità e la consapevolezza di aver disputato una grande gara contro un grande avversario. In testa ho solo pensieri positivi: sono contento di come siamo entrati in partita e di come ci siamo sempre restati", dice il portiere dell'Inter intervistato dalla Gazzetta dello Sport.