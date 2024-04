La versione fatta trapelare dal Milan sulla musica techno sparata a tutto volume per oscurare la festa dell'Inter aveva già fatto sorridere molti nella giornata di ieri. La tensione "canora" tra le curve da smorzare, i motivi di ordine pubblico in uno stadio che era già vuoto perché i tifosi del Milan erano andati via. Tante falle nella versione rossonera.

"I giocatori, nella notte tra lunedì e martedì, hanno cenato in un hotel vicino a San Siro, dopo la sbornia di decibel alimentata allo stadio dal Milan per coprire l’esultanza dei tifosi interisti. Ieri il club rossonero ha spiegato di averlo fatto per motivi di ordine pubblico in modo da silenziare eventuali insulti tra le curve. Alle forze dell’ordine milanesi, però, non risulta nessun colloquio con il Milan per prendere questa decisione"