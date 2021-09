Ordine: “Inter, grande fisicità. Ma c’è un altra cosa che luccica ad Appiano”

Franco Ordine, sulle pagine de Il Giornale, elogia la rosa dell'Inter, che anche nella trasferta di Firenze ha mostrato tutte le sue qualità

Prendiamo per esempio la stazza degli interisti schierati, specie sui calci d’angolo (gol di testa sono diventati una specialità tra De Vrij, Skrinjar e Dzeko) in numero massiccio nell’area altrui. Se alcuni dei sigilli di questo inizio di stagione sono arrivati in quota, non è assolutamente un caso. L’altro connotato che luccica ad Appiano Gentile è la possibilità di ricambi efficaci, da Vecino per Barella per finire a Sanchez che pure è stato “pizzicato” dai suoi per aver sprecato il 3 a 1 prima dell’incursione di Perisic, schierato centravanti (trovata di Inzaghi)".