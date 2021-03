Ordine: “Inter, non può passare sotto silenzio un fatto. Ma nessuno è sereno perché…”

Le parole del giornalista a Pressing: "Inter, non può esserci serenità perché non c'è la comunicazione diretta tra Milano e Nanchino"

Intervenuto in collegamento con Pressing, Franco Ordine, giornalista, ha analizzato così il momento dell'Inter, soffermandosi poi sulla questione legata al futuro societario: "Lukaku è diventato il leader per come si muove e gesticola. Ma questo porta a due valutazioni che legano alla questione economica: non può passare sotto silenzio il fatto che Conte e Marotta siano riusciti a mantenere intatta la determinazione e la serenità della squadra nonostante i motivi economici-finanziari che attraversa il club . Questo comportamento dell'Inter vale il doppio.

Ad Appiano di sereno non c'è nessuno, nemmeno negli uffici della sede: i problemi sono le dimensioni economiche per arrivare a fine stagione. A marzo ci sono le scadenze Uefa, a maggio quelle italiane. E non può esserci serenità perché non c'è la comunicazione diretta tra Milano e Nanchino. E soprattutto non c'è cognizione diretta per la trattativa per la cessione della società. Scudetto? L'Inter ha un'autostrada spianata senza le coppe, è l'ideale per Conte".