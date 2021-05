Ordine: “Spero per l’Inter che Zhang ceda al fondo. Marotta terrà in piedi la baracca”

Il giornalista ha parlato a Tutti Convocati della situazione dell'Inter e delle decisioni che dovrà prendere la società

"Se Zhang si ostina a voler fare tutto da solo, ovvero basarsi solo sul prestito che ha ricevuto, credo che ci possano essere dei problemi. Spero per il futuro dei nerazzurri che Zhang si arrenda e ceda al fondo, l'unica salvezza per l'Inter e gli interisti. Marotta è un santo per come rimane nonostante i problemi. Secondo me riuscirà a tenere su la baracca. Quello che non capiscono i tifosi su Twitter è che nel calciomercato non puoi vendere chi vuoi tu al prezzo che vuoi"