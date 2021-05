Il retroscena: “Zhang, no ad una proposta per l’Inter dal Qatar e… Roberto Carlos”

Il retroscena riguardante una possibile cessione del pacchetto azionario dell'Inter riguardante il Qatar e il brasiliano

"Un Roberto Carlos". E' così che indica Tuttosport la possibile cessione di Achraf Hakimi, che viaggia spedito verso il PSG. Il quotidiano torinese mette a confronto le due operazioni paragonandole e raccontando un curioso retroscena riguardante l'Inter e proprio l'ex terzino brasiliano, che "non ha dimenticato quell'esperienza in nerazzurro e anche recentemente ha cercato di dare a suo modo una mano all'Inter. Nei mesi scorsi, infatti, il brasiliano si era presentato al club come "sponsor" di un fondo qatariota che era interessato ad acquistare l'Inter. Proposta che il presidente Steven Zhang, però, non aveva voluto prendere in considerazione e aveva respinto al mittente, così come quella da 850 milioni presentata a inizio febbraio dopo la due diligence di gennaio dal fondo inglese Bc Partners", si legge.