Ordine: “Mourinho? Mai bel gioco, ma ordine e motivazioni. I risultati…”

Le parole del giornalista a proposito del portoghese approdato a Roma per la sua seconda esperienza italiana

Franco Ordine, ospite di Radio Punto Nuovo, ha parlato anche di Josè Mourinho e della sua Roma: "Il portoghese non è mai stato riconosciuto come un allenatore bravo a far giocare bene le proprie squadre, ma uno capace di dare ordine, motivazioni, privilegiando un altro tipo di aspetto. Dalla Roma si pretendeva che facesse fuoco e fiamme, grande spettacolo calcistico avendo a disposizione un'orchestra da paese. Appena migliorata la cifra tecnica complessiva, è migliorata anche la qualità delle giocate. Quando fai questo, avendo uno intrigante come Abraham, i risultati inevitabilmente arrivano".