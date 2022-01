Inter, lo staff di Inzaghi al lavoro da domani: programmi personalizzati e… preghiere

Il tecnico ha il covid: con i suoi collaboratori ha pensato ad allenamenti per ogni giocatore per recuperare dalle ultime fatiche. In attesa di Lautaro e Sanchez

Eva A. Provenzano

L'Inter domani riprende ad allenarsi alla Pinetina dopo il consueto giro di tamponi. La squadra nerazzurra deve ricaricare le pile (due supplementari, tra Supercoppa e Coppa Italia nel giro di pochi giorni). Per questo lo staff di Inzaghi, spiega La Gazzetta dello Sport, ha studiato un piano che prevede allenamenti personalizzati e carichi di lavoro misurati su ogni singolo calciatore. "Attenzione particolare sarà riservata a Dzeko, Brozovic, De Vrij, Vidal, ma anche Barella e Bastoni e Darmian, che per vari motivi hanno lamentato leggeri cali atletici nell’ultimo periodo". Barella e Bastoni raggiungeranno Coverciano e rientreranno ad Appiano sabato.

Servirà invece il 3 febbraio per il ritorno dei sudamericani, Lautaro, Sanchez e Vecino. I tre saranno impegnati con la Nazionale argentina, cilena e uruguaiana nelle gare valide per le qualificazioni ai Mondiali. Inzaghi (che dovrà rispettare la quarantena dato che è positivo al covid19) e i suoi collaboratori li aspettano e pregano perché vada tutto bene vista anche l'assenza di Correa in attacco. Venerdì 28 gennaio, all'1:15 in Italia, si sfideranno Argentina e Cile. Il 2 febbraio, a mezzanotte e mezza, Lautaro sfiderà con i suoi compagni la Nazionale colombiana. Sanchez invece sarà impegnato contro la Bolivia e difficilmente il giocatore nerazzurro salterà uno degli impegni. Invece Scaloni potrebbe anche dare qualche minuto di riposo al Toro che sarà diffidato nella prima delle due gare, proprio quella contro il Cile. Se in quella partita arrivasse una vittoria, nella seconda gara il ct potrebbe risparmiare l'interista. I sudamericani sono quindi attesi per il 3 febbraio a Milano, poi ci sarà da affrontare il derby con il Milan.