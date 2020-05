Niente più doppio incarico, Oriali saluta l’Italia e resta all’Inter. Ma Gravina è pronto a…

“Lele Oriali per un po’ sarà tutto dell’Inter: il suo doppio incarico azzurro e nerazzurro da un paio di mesi è stato «congelato» – lo ha scelto lui stesso – e in futuro si vedrà”. Apre così l’articolo de La Gazzetta dello Sport in merito a Gabriele Oriali che, oltre ad essere Team Manager dell’Inter, ha rivestito anche la carica di Coordinatore della Nazionale. Il CT Mancini non aveva voluto rinunciare all’apporto e all’esperienza di Oriali almeno fino agli Europei 2020. Al termine della manifestazione, lo stesso Oriali avrebbe ridiscusso il proprio rapporto con la Nazionale.

RIAGGIORNAMENTO – “Una volta diventato ufficiale il rinvio all’anno prossimo, Oriali ha ritenuto corretto rimettere il suo mandato azzurro nelle mani del presidente Gabriele Gravina, interrompendo in anticipo il rapporto professionale (e ovviamente economico): un gesto molto apprezzato in Federazione, con il tacito accordo di rivedersi quando saranno più chiare le date dei prossimi impegni della Nazionale”, spiega La Gazzetta dello Sport. Gravina è disponibile a riaggiungerlo allo staff di Mancini per l’Europeo del 2021 e anche per il Mondiale successivo. Poi toccherà ad Oriali decidere, ma è ancora presto per pensarci.