Oristanio e Stankovic promossi in Eredivisie, l’Inter: “Ben fatto ragazzi!”

Il tweet del club nerazzurro dopo la promozione del Volendam, dove militano i due giovani, in Eredivisie

Grazie al 2-1 sul Den Bosch, il Volendam di Wim Jonk ha conquistato una meritatissima promozione in Eredivisie, prima serie olandese. L'Inter, che annovera tra le file del club fiammingo due suoi giovani, ovvero Filip Stankovic e Gaetano Oristanio, ha fatto le sue congratulazioni con questo post su Twitter: ""Congratulazioni al Volendam di Wim Jonk e ai due giovani nerazzurri Filip Stankovic e Gaetano Oristano per essersi assicurati la promozione in Eredivisie! Ben fatto ragazzi!".