2-1 al Den Bosch, il Volendam di Stankovic e Oristanio promosso in Eredivisie

Grazie alla vittoria sul campo del Den Bosch, il Volendam è aritmeticamente promosso in Eredivisie. La squadra arancionera, guidata dall'ex Inter Jonk in panchina e con Oristanio - 6 gol - e Filip Stankovic - 26 presenze in campionato - protagonisti assoluti, può festeggiare, tenuto conto dei sette punti di vantaggio sull'Eindhoven terzo a due giornate dalla fine.