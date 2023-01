Oristanio: “Venire al Volendam mi è servito. Ho un sogno. Quella volta con Godin…”

Gaetano Oristanio, talento classe 2002 di scuola Inter attualmente in prestito al Volendam, in Olanda, ha rilasciato un'intervista a SportWeek. Ecco alcuni estratti: "Venire al Volendam, in Olanda, mi è servito tantissimo: all'estero concedono molta più fiducia ai giovani, che in campo sono liberi di provare. E di sbagliare. Una volta all'Inter salto secco Godin in partitella. Un momento dopo un calcione mi stende. Vedo lui, in piedi davanti a me, che mi fissa. Mi rialzo senza parlare. Il mio sogno? Giocare almeno una volta contro Messi. Dopo, potrei anche chiudere la carriera".