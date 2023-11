Orlando: “Atalanta? Se l’Inter vince, è un brutto colpo per tutte le altre”

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Massimo Orlando, ex calciatore, ha parlato così in vista di Atalanta-Inter di domani

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Massimo Orlando , ex calciatore, ha parlato così in vista di Atalanta- Inter di domani: "Non cambia niente se dovesse perdere l'Inter, ma cambierebbe tanto se vincesse. L'Atalanta ha fisicità, gioca bene, ha tante scelte e nelle quattro l'Atalanta ci sta. In caso di vittoria potrebbe crederci di più la squadra di Gasperini.

Dove può mettere in difficoltà l'Inter? L'Atalanta non gioca più come i primi anni col pressing asfissiante, si è abbassata molto. Costruisce meno ma dà anche meno chance agli avversari. Davanti mi aspetto molto da Lookman e Scamacca, che è una grande coppia e può mettere in difficoltà i centrali dell'Inter. Dovesse vincere la squadra di Inzaghi, per le altre sarebbe un brutto colpo".