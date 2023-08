Orlando: “Cagliari-Inter e Milan-Torino due partite ostiche. In questa Serie A…”

L'ex calciatore si è soffermato sugli impegni delle due milanesi e sulla lotta per il tricolore

Nel corso del suo intervento su TMW Radio durante Maracanà, Massimo Orlando ha parlato anche del campionato: "In questo campionato nessuno potrà scappare come ha fatto il Napoli. Vedo una Serie A che si possa decidere all’ultimo. Per la prossima giornata invece Milan-Torino e Cagliari-Inter saranno due partite ostiche nel weekend. Più facili quelle di Juventus e Napoli”.