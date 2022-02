Inter, Orlando: “Derby? Sono fiducioso. Mercato, i dirigenti hanno lavorato bene”

L'ex giocatore nerazzurro parla del derby e dell'ottimo lavoro fatto dai dirigenti dell'Inter sul mercato

Intervenuto ai microfoni di Tuttomercatoweb, Angelo Orlando ha parlato del derby in programma sabato. Inoltre l'ex nerazzurro ha dato un giudizio sul mercato dell'Inter: "Sono fiducioso in chiave nerazzurra, la partita conta, il Milan vorrà vincere per avvicinarsi, dunque occorre stare attenti. Ci sono da valutare tanti aspetti: quanto inciderà la sosta visto che vari giocatori sono stati impegnati con le nazionali e quanti calciatori verranno effettivamente recuperati. E' una partita come sempre particolare però sono convinto che l'Inter possa come sempre dire la sua, sta giocando bene, è in un ottimo momento".