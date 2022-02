ESCLUSIVA Sconcerti: “Inter meglio del Milan. E che forte Calhanoglu! Dybala-Lautaro top ma…”

Mario Sconcerti si proietta con Fcinter1908 sul prossimo derby: "Non è decisiva per lo scudetto, mi aspetto di tutto"

Riguardo al mercato dell’Inter e all’imminente derby di Milano, la redazione di FcInter1908.it ha intervistato in esclusiva Mario Sconcerti.

“L’Inter ha fatto, senza ombra di dubbio, un ottimo mercato. Gosens è un esterno competitivo, esperto e – soprattutto – già collaudato in Champions. Bilancio positivo”.

"Si è sfoltito dove si è potuto. Per esempio c’era da liberarsi di Sensi e ci si è liberati di Sensi. Bene anche lì”.

Per quali ragioni, tuttavia, Inter e Juve hanno speso e il Milan è rimasto alla finestra?

“Beh, ma tecnicamente né Inter, né Juve hanno già pagato. Il pagamento dei giocatori acquistati va considerato diluito negli anni. I bilanci non si fanno a metà anno. Il Milan, evidentemente, aveva un determinato budget e ha deciso di non sforarlo”.

Che tipo di Derby di Milano si aspetta? E’ una partita decisiva per lo scudetto?

"Non credo sia decisiva per il campionato. Cosa mi aspetto? Di tutto. Nei derby, storicamente, Inter e Milan si sono equivalse”.

Quale delle due squadre ha qualcosa in più sulla carta?

“Darmian si è confermato su alti livelli. Ogni anno viene dato per partente, poi si rivela uno dei migliori. E poi che giocatore Calhanoglu! Inzaghi lo ha migliorato notevolmente a livello tattico”.

Ritiene che l’Inter possa prendere Dybala in estate?

“A livello tattico Dybala e Lautaro sarebbe un duo perfetto. Però non so se la Juve non lo rinnoverà…”.