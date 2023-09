Orlando: “Mi sbilancio: l’Inter può fare come il Napoli l’anno scorso. Ha tolto le mele marce”

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, l'ex calciatore Massimo Orlando è tornato così sul derby vinto dall'Inter contro il Milan per 5-1

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, l'ex calciatore Massimo Orlando è tornato così sul derby vinto dall'Inter contro il Milan per 5-1:

"Qualche critica a Pioli va fatta. Cinque derby di fila da perdere sono pesanti. L'Inter può fre come il Napoli lo scorso anno, mi sbilancio, mi sembra una squadra che ha levato le mele marce e ora c'è un gruppo unito, ma Pioli stavolta ha sbagliato. Non puoi prendere sempre gol nei primi 4-5 minuti. Era il primo test vero per il Milan e la sua difesa e si è visto".