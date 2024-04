"Scamacca tecnicamente vale, è un giocatore fantastico. La scelta migliore è stata quella di tornare in Italia e andare da Gasperini, che rigenera tutti. E' un maestro, a volte un po' antipatico, così sembra, ma lo ha fatto diventare un giocatore, anche di testa. Detto questo dico che ho visto la Fiorentina, ma non ho mai visto una partita così brutta, per colpa degli avversari che si sono chiusi. Ma mi sono rifatto gli occhi con l'Atalanta. E' stata un'impresa che rimarrà nella storia. Il Liverpool forse ha un po' sottovalutato la sfida, ma nulla toglie alla prestazione dell'Atalanta".

Su Pioli

"E' stato sorpreso ieri sera da De Rossi che gliel'ha incartata dal punto di vista tattico. La Roma ha chiuso gli spazi e raddoppiato sugli esterni. Mai visto Leao non entrare in partita come ieri sera. E poi quando la Roma ripartiva, il centrocampo veniva scavalcato facilmente e il Milan in interdizione ha dei problemi, così come dietro. Non fanno filtro. Ieri sera davvero è stato un 2-0 di De Rossi su Pioli in questo senso".