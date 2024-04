Si parla di Retegui in chiave Juve, così come di Icardi:

"Per esperienza e la bravura scelgo Icardi, ma non posso pensare che si porti anche la moglie. E' un problema e conoscendo la Juve portarmi in casa un problema del genere ci penserei bene. Accetta la panchina? E' una domanda da farsi. Politica dei giovani? Se vuoi ripartire, devi prenderne di grande qualità. Quelli che hai oggi alcuni sono buoni, altri non da Juve. E il prossimo anno farai la Champions e il Mondiale per club, si deve fare un mix con quelli di esperienza".