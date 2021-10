Orlando: “Inter-Juve da tripla. Siamo ad inizio campionato ma chi perde…”

Le parole dell'ex calciatore: "La Juve è in serie positiva e sta trovando la forma migliore, l'Inter viene da un ko in campionato"

Intervenuto ai microfoni di TMW, Alessandro Orlando, ex calciatore, ha parlato così in vista del derby d'Italia di domenica sera: "E' da tripla perchè la Juve è in serie positiva e sta trovando la forma migliore, l'Inter viene da un ko in campionato. Entrambe hanno molto da perdere. Se il Napoli vince con la Roma e la Juve perde, i bianconeri sono quasi tagliati fuori.... C'è un abisso da recuperare. Siamo ad inizio campionato ma chi perde ne risente parecchio".