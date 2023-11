Orlando: “Inter, persa grossa chance per paura. Negli ultimi 25 minuti…”

Le parole dell'ex calciatore dopo la gara andata in scena ieri sera allo Stadium tra nerazzurri e la Juventus

L'ex calciatore Massimo Orlando a TMW Radio, durante Maracanà, ha parlato dell'ultimo turno di Serie A. Il primo pensiero è per Juventus-Inter: "S'è vista la paura di perderla da parte di Inzaghi. E' vero che è una Juve solida, ma negli ultimi 25 minuti s'è visto che l'importante era non prendere gol. L'Inter ha perso una grossa chance per paura".