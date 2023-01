Orlando: “Inzaghi non è all’altezza. Una squadra come l’Inter non può…”

Dove sono le incertezze maggiori dell'Inter?

"Vedo più incertezze nell'Inter. Lukaku è un problema enorme che l'Inter non pensava di ritrovarsi, ma anche Correa e Gosens. L'Inter è quella con la rosa più forte, ma se non ci sono Dimarco e Dzeko, insomma la formazione classica, l'Inter va in difficoltà. Il recupero di Brozovic sarà fondamentale per gli equilibri. E altro problema grosso è che continua a prendere gol".