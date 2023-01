Acerbi ha convinto tutti. “Dai vertici Inter l’ok al riscatto”, si tratta con la Lazio

"Il rinnovo di Skriniar sarebbe fondamentale per la programmazione dell'Inter nella prossima finestra di mercato. Oltre a D'Ambrosio (che spera ancora nel rinnovo) e de Vrij (l'Inter già ha presentato un'offerta per prolungare il contratto, ma la risposta non è arrivata) in uscita - come lo slovacco, i due hanno il contratto in scadenza a giugno - e la situazione Skriniar appesa a un filo, anche il futuro di Acerbi - in prestito con diritto di riscatto dalla Lazio - è tutto da scrivere", scrive Repubblica.