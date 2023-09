Orlando: “Juve? Allegri ostinato: si fa insultare ma vuole i soldi fino alla fine”

"Io delle volte mi chiedo: ma un po' di orgoglio e dignità i tecnici ce l'hanno? Gli hanno offerto 30 mln dall'Arabia? Sai che la squadra non può essere ritoccata in positivo, fai un gesto e vai via, no? Ha sbagliato lui e questo ostinarsi di volere i soldi fino alla fine non lo trovo concepibile. Rimanere lì e farsi insultare sempre dai tifosi? Io me ne sarei andato via da tempo. Se ti rifanno la squadra ok, ma perché rimanere così?".