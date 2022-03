Orlando: “Juve? Scudetto difficile. Dybala? I tifosi sarebbero impauriti se…”

Le parole dell'ex calciatore: "Per me la Juve non dovrà lasciarsi scappare la qualificazione in Champions, quello è un obiettivo a cui non puoi rinunciare"

Marco Astori

Intervenuto ai microfoni di TuttoJuve, Alessandro Orlando, ex calciatore, ha parlato così della possibilità dei bianconeri di tornare in corsa per lo scudetto: "Per me la Juve non dovrà lasciarsi scappare la qualificazione in Champions, quello è un obiettivo a cui non puoi rinunciare. Per lo scudetto bisogna pensare partita per partita, il problema è che lì davanti ci sono tre squadre. E' così è più difficile".

Quali dei giocatori in scadenza non vorresti veder andar via dalla Juventus?

"Adesso come adesso, è facile rispondere: Dybala e Cuadrado. E gli altri, per quanto bravi, non sembrano proprio dei diretti protagonisti. Non credo che l'argentino o il colombiano andrebbero a giocare in squadre di seconda fascia, la paura è che possano rimanere in Italia. I tifosi sarebbero impauriti nel vederli con indosso altre maglie, per cui sarebbe difficile lasciarli andare".