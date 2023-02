Orlando: “Lukaku? Credo che l’Inter non lo riscatterà, non vedo il motivo”

Le parole dell'ex calciatore: "Lukaku non è in condizione. Io credo che l'Inter non lo riscatterà, è un giocatore appesantito"

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Michele Orlando, ex calciatore, ha parlato così del futuro all'Inter di Romelu Lukaku: "Lukaku non è in condizione. Io credo che l'Inter non lo riscatterà, è un giocatore appesantito e la coppia Lautaro-Dzeko funziona, non vedo nessun motivo per puntare su Lukaku".