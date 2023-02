Sky – Inter, pronto Brozovic dal 1’ e può rifiatare Acerbi. Le indicazioni su Lukaku…

Le indiscrezioni in arrivo da Appiano Gentile sulla formazione dell' Inter che domani affronterà l'Udinese. Allenamento in programma nel pomeriggio, ecco cosa filtra sull'undici titolare provato da Simone Inzaghi nel corso di questa settimana post pareggio con la Sampdoria.

"Dalle indicazioni della settimana, per come si svolgono le cose, pensiamo possa esserci domani Lukaku con Dzeko e Lautaro a giocarsi l’altra maglia. Sono in tre per due posti sia con l’Udinese che col Porto in Champions. Ci saranno anche altri cambi: dovrebbe tornare Brozovic dal 1’, in difesa può rifiatare Acerbi che ha giocato tanto nell’ultimo periodo e giocherebbe de Vrij al centro con Skriniar e Bastoni ai lati", le parole dell'inviato di Sky Sport ad Appiano Gentile.