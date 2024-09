Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Massimo Orlando, ex calciatore, ha parlato così della corsa scudetto e del Napoli: "Il Napoli è una competitor seria per lo Scudetto. Per me, conoscendo Conte, lo metterà in condizione di essere fisicamente devastante, come visto all'Inter. Se riesce a riportarlo a quei livelli, mi sento di dire che può avvicinarsi a 30 gol. A Roma Lukaku era pesante, era statico, Conte lo può riportare in condizioni ottimali e così può fare la differenza".