Orlando: “Con Dybala e Lukaku la Roma arriverebbe tranquillamente tra le prime quattro”

“In questo campionato nessuno potrà scappare come ha fatto il Napoli. Vedo una Serie A che si possa decidere all’ultimo. Per la prossima giornata invece Milan-Torino e Cagliari-Inter saranno due partite ostiche nel weekend. Più facili quelle di Juventus e Napoli”.

