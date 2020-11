Orrico: “Conte ha sempre avuto una difesa solida. L’Inter prende due gol a partita, problema strutturale”

Intervistato da Tmw, l’ex allenatore dell’Inter Corrado Orrico ha parlato del momento dei nerazzurri e dei problemi mostrati nelle ultime uscite:

“Purtroppo l’Inter paga la lentezza dei suoi difensori. Subiscono la rapidità e il talento dei giocatori di classe. Non pare una squadra di Conte, che ha fatto sempre prevalere la difesa solida. Ricordo che Chiellini, Barzagli e Bonucci non pigliavano mai gol. E da lì impostava vittorie. Sono perplesso, i gol presi sono tanti, non vengono tamponate le iniziative degli avversari. E con questa volontà di far inserire i centrocampisti aumenta il carico di lavoro difensori. Manca un elemento alla Koulibaly per fare un esempio, uno che ti viene a prendere e vince i duelli individuali. L’Inter prende 2 gol a partita, è un problema strutturale, i difensori hanno mancanza di rapidità, si trovano davanti giocatori di scatto e li piantano lì. La fase difensiva Conte non l’ha risolta per ora, è un problema serio. Mi meraviglio perché il tecnico è bravo e sa che le costruzioni si iniziano dal basso e non dal tetto”.

Hakimi ieri al di sotto della sufficienza…

“Fa proiezioni in attacco, in fase difensiva è in difficoltà, non è un difensore vero, è un quinto. Il resto nell’Inter c’è, i gol li fa, ma poi se ne pigli di più perdi”.