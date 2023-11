Orrico: “Garcia? Sembra venga da una fresca lettura di Flaubert. Deve svegliarsi”

A “1 Football Club”, programma radiofonico in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Corrado Orrico, ex allenatore di Empoli e Inter. Queste le sue considerazioni a proposito delle difficoltà del Napoli, rivale nerazzurra in chiave scudetto: "Garcia? Quando lo sento parlare mi sembra che venga da una fresca lettura di Flaubert. Siamo sempre nelle fantasie, c’è sempre qualcosa che non va. Credo abbia una squadra forte e debba svegliarsi. La classifica non è all’altezza delle qualità della rosa.