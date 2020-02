Orrico: “Inter favorita questa sera. Eriksen? La domanda che mi faccio è perché il Tottenham…”

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Corrado Orrico ha parlato di Inter-Napoli, andata della semifinale di Coppa Italia in programma questa sera a San Siro: “L’Inter viene da una vittoria rocambolesca con il morale a mille. Il Napoli viene da una sconfitta. I periodi e le partite incidono molto sul morale delle squadre. È un aspetto importante. L’Inter è assolutamente la favorita“.

Al posto di Conte avreste rischiato Lukaku dal primo minuto contro il Napoli?

“Quando una squadra vince e un attaccante fa gol, l’attaccante può giocare anche tre volte a settimana. Lukaku è una forza della natura e ha il morale altissimo, gli riesce tutto quello che fa”.

Chi tra Lazio e Inter ha la spina dorsale più forte? Strakosha, Acerbi, Leiva, Immobile o Handanovic, De Vrij, Brozovic, Lukaku?

“Il confronto non sta nella spina dorsale. Luis Alberto è il centro del gioco della Lazio e non Leiva. La Lazio è più bella e più estetica. Ma davanti all’Inter bisogna levarsi il cappello. Hanno una ferocia impressionante e sembrano animali da combattimento. Tra l’estetica e la rabbia vince la rabbia”.

Luis Alberto è il fulcro del gioco di Inzaghi?

“Luis Alberto mi ricorda molto Rivera come modo di giocare. Fa delle giocate strepitose. Non sbaglia mai un passaggio e fa molte giocate verticali e crea moltissime palle gol”.

Eriksen può essere il Luis Alberto dell’Inter?

“No, perché Eriksen non ha la condizione fisica. La domanda che mi sono posto è perché il Tottenham lo ha lasciato andare cosi facilmente. Se non alza il ritmo troverà delle grandi difficoltà con Conte. Dovrà sudarsela per entrare negli schemi dell’Inter”.

(TMW Radio)