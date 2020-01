Orrico: “L’Inter vale la Lazio, ecco il limite dei nerazzurri. Ho simpatia per la Juve ma…”

Intervenuto a Calciomercato L’Originale su Sky, l’ex allenatore dell’Inter Corrado Orrico ha risposto così alla domanda su Lazio e Inter:

“La Lazio vale l’Inter, l’Inter non ha ancora raggiunto l’affiatamento di squadra e la continuità che ha dimostrato la Lazio negli ultimi tempi. La Lazio è retta da un formidabile centrocampo. Ho molta simpatia per la Juventus, mi aspetto che i dirigenti la smettano di spendere capitali infiniti sugli attaccanti e vadano sui centrocampisti ma di valori, non a parametro zero e fare un centrocampo sapiente come quello della Lazio”.

INTER – “I limiti dei nerazzurri sono dettati dal rischio di quello che potrebbe capitare nel girone di ritorno, l’Inter ha conquistato i punti che ha con un ritmo forsennato, nessuna squadra è capace di giocare a quei ritmi per un campionato intero. La Lazio e la Juve”.