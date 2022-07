Orrico: “Inter, tante possibilità di vincere. Ma non so fino a dove Inzaghi…”

Le parole dell'allenatore: "A Inzaghi hanno rafforzato la squadra, ma non so fino a dove avrà la capacità di guidarla"

Intervenuto ai microfoni di TMW, Corrado Orrico, allenatore, ha parlato così del mercato dell'Inter: "Dovrà fare i conti con il Milan e forse con la Juventus. A Inzaghi hanno rafforzato la squadra, ma non so fino a dove avrà la capacità di guidarla. È una squadra difficile, con fuoriclasse in ogni ruolo. Ovviamente anche l'Inter he tante possibilità di vincere lo scudetto. Se prendono Bremer non perdono nulla rispetto a Skriniar, Marotta non si mai trovare scoperto".